Сутички біля "чорнобильської" лікарні у Харкові: постраждали двоє поліцейських

У Харкові під час сутички біля «чорнобильської» лікарні, куди громадяни намагалися не пустити «швидку» із COVID-пацієнтом, постраждали двоє правоохоронців, поліція за фактом подій відкрила три кримінальних провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«Поліція розслідує обставини конфлікту під час акції біля медичного закладу у Шевченківському районі Харкова. До лікарні із травмами доставлені двоє співробітників територіального відділу поліції. За фактом події слідчі відкрили три кримінальних провадження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 13:00 сталася сутичка, в результаті якої двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження. Один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, інший – забій гомілки.

Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 червня під стінами Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення по вулиці Новгородській близько сотні громадян влаштували акцію проти відкриття закладу для прийому пацієнтів із COVID-19. Попри спротив силовики відтіснили людей, зняли металеві ворота, які блокували зранку мітингувальники, створили кордон і забезпечили проїзд «швидкої».

В машині був пацієнт у тяжкому стані з позитивним ПЛР-тестом, чоловік знаходиться на неінвазивній вентиляції легенів.

Як повідомила радниця голови Харківської ОДА Наталія Попова, у реанімації обласної інфекційної лікарні вже немає вільних місць. Загалом інфекційка переповнена пацієнтами вже третій місяць.

Харківського спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення був визначений МОЗ як опорний заклад першої лінії для боротьби з коронавірусом.

Фото: hk.npu.gov.ua