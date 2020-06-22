Біля диспансеру у Харкові сталися сутички між поліцією та чорнобильцями

У Харкові представники чорнобильських організацій, які перебувають на території диспансеру радіаційного захисту населення, намагалися не пустити "швидку", що привезла пацієнта з коронавірусом, лягали під машину та влаштували штурханину з правоохоронцями.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Силовики стали кордоном і зрештою відтіснили мітингувальників. Дехто намагався прорватися. Кілька агресивно налаштованих людей влаштували штурханину, нецензурно лаялися на адресу правоохоронців. Основна маса мітингувальників скандувала: "Ганьба". Попри протест, "швидка" під’їхала до одного з корпусів. Пацієнта не одразу понесли у приміщення – виявилося, що чоловік перебуває у важкому стані, медики несли апаратуру, до якої він підключений.

У Харкові чорнобильці пікетують Обласний диспансер радіаційного захисту / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Радниця голови Харківської ОДА, волонтер Наталія Попова підтвердила журналістам, що пацієнт має позитивний ПЛР-тест і отримує неінвазивну кисневу терапію на апараті ШВЛ.

"Це пацієнт із реанімації обласної інфекційної лікарні. Там відділення, розраховане на 6 ліжок, спершу розширили до 12, а тепер уже не вистачає місць. Це 13-й пацієнт звідти", - сказала Попова.

Вона також зазначила, що для лікування цього пацієнта та подальшої допомоги колективу "чорнобильської" лікарні до закладу прибув професор Володимир Корсунов, який консультує в реанімації обласної інфекційної лікарні.

Люди почали збиратися на подвір’ї ще від 8 ранку. В руках вони тримають плакати «Руки геть від Чорнобильської лікарні Харкова», «Вимагаємо виконання конституції та законів України». Наразі зібралося біля сотні громадян, у тому числі й з інших міст України. Організатори заявляють, що очікують також на автобуси з людьми, які їдуть з Павлограда.

На зібранні було зачитане звернення до голови Харківської ОДА, голови Харківської облради, народних депутатів, депутатів місцевих рад, представників правоохоронних органів та ЗМІ. Серед іншого мітингувальники стверджують, що мають намір «захищати своє життя та лікарню від протиправних зазіхань всіма доступними засобами. Пацієнти диспансеру, що знаходяться на стаціонарному лікуванні, мають намір розпочати акцію голодування».

За наявною у кореспондента Укрінформу інформацією, поки представники обласної влади не мають наміру виїздити на місце та вступати в діалог з учасниками акції протесту, зокрема, й тому, що минулого тижня відбулося вже три таких зустрічі та було відкрито для прийому «чорнобильців» один із медичних корпусів лікарні. Але «чорнобильці» і далі вимагають, щоб заклад узагалі не приймав пацієнтів з коронавірусом.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер у коментарі Укрінформу вкотре наголосив, що з повагою ставиться до «чорнобильців» і їхнього подвигу, але диспансер – заклад, визначений МОЗ як опорний у боротьбі з COVID-19, а сам конфлікт і соціальне напруження мають політичне підґрунтя.

«Лікарня приймати пацієнтів буде. Вона визначена як опорна лікарня першої хвилі, яка зобов’язана приймати пацієнтів. Ви бачите той шалений спротив, який вмотивований, інспірований нашими політичними опонентами (натякає, що «чорнобильські» організації неформально керуються певними політичними діячами, - ред.). Я не буду навіть і прізвища називати, бо ми добре знаємо, хто підігріває цю інформацію, хто розхитує всю цю історію. І в мій бік, і в бік обласної адміністрації загалом іде багато негативної інформації з приводу боротьби з COVID – то задайте запитання МОЗ з приводу визначення закладу як опорного, запитайте в самого закладу, чому вони тоді приймали допомогу (за кошти Харківського IT-кластеру в диспансері проклали кисневу трасу на 40 точок, також МОЗ і благодійники забезпечили лікарню засобами захисту на кілька мільйонів гривень, - ред.)? Я дуже поважаю «чорнобильців». Але, на мій погляд, так ставитися до людей у сьогоденні, до хворих, і до лікарів вони не мають ніякого права» - сказав Кучер.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 червня, після заяви Кучера, що заклад необхідно терміново відкривати, бо інфекційна лікарня переповнена, чорнобильці вийшли на акцію під Харківську ОДА.

15 червня вони влаштували акцію проти відкриття лікарні для прийому пацієнтів з COVID-19 на території самого закладу. Того ж дня з’явилася інформація, що частина працівників Харківського диспансеру радіаційного захисту населення не хоче працювати з пацієнтами з COVID-19 і на вимогу адміністрації закладу написали відповідні заяви з поясненнями.

Наразі, за словами, Кучера протестні настрої у колективі дещо стихли. Але чи прийме лікарня сьогодні пацієнтів із коронавірусом наразі невідомо.