Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції висловили побоювання, що не зможуть вчасно проходити курси лікування. У той же час люди наголошують, що не хочуть, аби їхній протест сприймали негативно.

У Харкові чорнобильці вийшли на акцію під ОДА / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

«Мені не хочеться, щоб через некомпетентність влади виникла думка, що чорнобильці проти тих людей, які захворіли на коронавірус, що чорнобильці, говорячи по-харківськи, головні ракли. Влада нераціонально, нелогічно й антиморально підходить до цього питання. За даними МОЗ, які роздрукував один з учасників акції, немає проблем із місцями для пацієнтів з коронавірусом у харківських лікарнях. У диспансері відкрито цілий напрямок, я особисто там проходжу третю хімію, і от з цим адміністративним рішенням можна наламати стільки дров, що люди залишаться без допомоги», - говорить 68-річний учасник акції, відомий фотограф Юрій Ворошилов, який заразився COVID-19 на тлі онкологічної хвороби та лікувався в інфекційній лікарні кілька тижнів.

Зрештою кілька учасників акції пройшли в будівлю ОДА, де з ними зустрівся один із заступників голови облдержадміністрації Олександр Скакун.

«Сказали, що на 17 годину призначено ще одне засідання, щоб випрацювати якесь конструктивне рішення», - зазначив Ворошилов.

Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення ще у лютому був визначений ОДА як один із 17-ти опорних закладів у регіоні для прийому пацієнтів з COVID-19. Про те, що диспансер як заклад «другої лінії» готовий, щоб почати приймати інфікованих, напередодні повідомив голова ОДА Олексій Кучер.

Прокоментувати протест ОДА та остаточне рішення в пресслужбі обладміністрації пообіцяли трохи згодом.

Від початку епідемії хворих на коронавірус приймає обласна інфекційна лікарня, питання розвантаження якої стоїть уже фактично місяць, а також незначна частина пацієнтів лікується у районних лікарнях в області.

Станом на 12 червня на Харківщині підтверджено 1426 випадків COVID-19, 57 людей померли, 692 – одужали.