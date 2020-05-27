Харківська інфекційна лікарня не мала змоги розділяти пацієнтів з COVID-19 і підозрою - директор

Харківська обласна інфекційна лікарня за наказом обласного Департаменту охорони здоров’я тривалий час приймала і пацієнтів з COVID-19, і пацієнтів з підозрою, не маючи змоги їх розділяти в окремі палати, тому люди могли заражатися й у стінах закладу.

Про це сказав директор лікарні Павло Нартов, який і сам із підтвердженим коронавірусом знаходиться на лікуванні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розмовляв директор із журналістами через відчинене вікно палати.

«Я про сортування говорив ще на початку підйому захворюваності. Я інформував департамент. І не один раз, а кілька. І є ці листи. В наш заклад госпіталізували людей не лише з підтвердженим ковідом, а й з підозрою. І кількість підозр з кожним днем усе збільшується. В інші стаціонари ці хворі чомусь не госпіталізуються. І ми вже не можемо цих хворих ізолювати, аби в палаті знаходилися 1-2 людини, бо таких палат по всій лікарні всього 80. Таким чином хворий знаходиться не один в палаті, і інфекція продовжує поширюватися. Я з цим був не згодний і на усні накази з департаменту облдержадміністрації давав відмову, але коли вже був письмовий наказ, ми брали цих хворих, але говорили, що не можна цього робити», - емоційно говорить Нартов.

Він зазначає, що на певному етапі епідемії заклад може бути і провізорним, і госпітальною базою, але коли вже наповненість сягнула 100%, то госпіталізуватися в інфекційну мають лише пацієнти з підтвердженою коронавірусною інфекцією.

Нартов підтверджує слова очільника регіону Олексія Кучера, що має непорозуміння з директором департаменту охорони здоров’я Вадимом Іванніковим.

«З обладміністрацією в мене ніякого конфлікту немає. З департаментом – так, у нас ситуація складна. Ці накази, які давалися, на якомусь етапі я їх не виконував, бо, якщо аналізувати з точки зору здорового глузду, то вони неадекватні були», - говорить директор лікарні.

Щодо того, що пацієнти з COVID-19 отримували списки ліків для самостійного придбання, Нартов наголошує, що гроші з бюджету прийшли лише 8 травня.

«Безкоштовно лікуємо тим, що є в наявності. Етіотропна терапія – це «Плаквеніл» і «Алувіа». Все, що додатково треба пацієнту, доводиться людям купувати. Кошти ж від НСЗУ зайшли лише на минулому тижні, основна сума – це зарплатня. Гроші на рахунках, імовірно, в нас є, і зараз ми готуємо доповідну записку про те, як ці гроші витрачаються. Так, певну частину ми можемо виділити на ліки, але також частину ми маємо виділити на господарські потреби – платити за тепло, електроенергію. А щодо ковідного пакету, то 8-го числа до нас зайшли 826 тисяч, котрі ми почали використовувати того ж дня, і одразу закупили 3 антибактеріальні препарати, а решта лікарських препаратів, які ми планували закупити, зараз у процесі перемовин. Тобто всі гроші ми освоюємо, немає такого, що є гроші, а ми їх не використовуємо… Я не можу зрозуміти, чому такі звинувачення на мою адресу», - обурений Нартов.

Він зазначає, що кошти, які надходять додатково на ліки, освоюються одразу, проте процедура закупки на «Прозорро» в середньому триває від 10 днів до 2-3 тижнів, а то й місяць.

За його словами, наприклад, такий дороговартісний препарат як «Актемра» лікарня не закупляє, оскільки його призначають тяжким пацієнтам з системними захворюваннями.

«Але ми інформували департамент, що нам потрібен цей препарат, і потрібно виділяти додаткові кошти, але знову ж таки – ніякої реакції», - пояснює Нартов.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що постійна завантаженість в інфекційній лікарні та брак ліків виникли через особистий конфлікт директора закладу Павла Нартова та директора департаменту охорони здоров’я ОДА Вадима Іваннікова. Обидва зараз на лікарняному, Іванніков – із захворюванням, не пов’язаним з COVID-19.

«Моя впевненість стовідсоткова – винуваті обидві сторони. Там вже є й особисті відносини. І, власне, цей вибух і відбувся на ґрунті особистих відносин, на жаль, відсутність комунікації та інше», - сказав Кучер.

За його словами через запізніле тестування в лікарні знаходилося 68 пацієнтів, які не хворіють на COVID-19. Наразі лікарню розгружують, щоб одночасно в ній було не більше 100-120 хворих, пацієнтів переводять у міські заклади Харкова.

Станом на 27 травня на Харківщині підтверджено 961 випадок COVID-19, 348 людей одужало, 41 – померла.