У 27 працівників Харківської обласної інфекційної лікарні підтвердили COVID-19, дев’ятеро одужали

У Харківській обласній інфекційній лікарні COVID-19 підтвердили вже у 27 медичних працівників, дев’ятеро з них одужали.

Про це сьогодні на пресконференції сказав голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 26 травня COVID-19 підтвердили у 27 працівників обласної інфекційної лікарні. З них дев’ять одужали», - зазначив Кучер.

Серед захворілих - директор закладу Павло Нартов, лікарі-анестезіологи, молодший медичний персонал.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу професор Харківської медакадемії післядипломної освіти Володимир Корсунов, який консультує в реанімації інфекційки, в тяжкому стані залишаються дві завідувачки відділеннями, жінки отримують кисневу терапію. Стан інших інфікованих медиків наразі задовільний.

За словами голови ОДА, медики з інших лікарень після повідомлень про спалах коронавірусу серед колективу інфекційки категорично відмовляються працювати в підсиленні закладу.

"Це тепер наша спільна відповідальність з вами. Ми зараз створили такий інформаційний бум, що бригади (допоміжні - ред.) не хочуть в інфекційну. Відмовляються колеги-лікарі, відмовляються. ... Ми зараз переведемо звідти людей (пацієнтів - ред.), які не хворі COVID- 19, і там залишиться 100, 120, можливо, осіб. І навантаження спаде. До того, як відбувся цей вибух (мається на увазі інформація в ЗМІ про переповненість закладу, спалах коронавірусу серед персоналу, нестачу ліків і робочих рук - ред.), то долучитись до процесу (боротьби з коронавірусом - ред.) виявили бажання, якщо не помиляюся, 89 осіб. На сьогоднішній день всі відмовляються", - заявив Кучер.

Він також зазначив, що направив листи в медичні заклади, щоб отримати тепер уже офіційні відповіді, що співробітники не хочуть брати участь у боротьбі з коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що постійна завантаженість у Харківській обласній інфекційній лікарні і, як наслідок, нестача ліків виникли через особистий конфлікт директора закладу та директора департаменту охорони здоров’я ОДА.

Наразі на Харківщині підтверджено 946 випадків COVID-19, 341 людина одужала, 41 – померла.

В Україні станом на 26 травня лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19, в тому числі 644 летальних випадків, 7 575 людей одужали. За добу підтверджено 339 нових випадків.