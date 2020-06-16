Працівники "чорнобильської" лікарні у Харкові відмовляються працювати з пацієнтами із COVID-19

Про це сказав у коментарі журналістам на території Обласної інфекційної лікарні голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перше - цю лікарню, як підготовлену і яка має можливість приймати хворих на COVID, визначив МОЗ. Друге - лікарня дійсно готова. Третє - у зв’язку з тим, що почало відбуватися, це така інсайдерська інформація, що з усіх лікарів, які там є, 20 готові лікувати, а 30 - я можу помилятися в цифрах - не готові. При цьому «чорнобильці» кажуть, що «це наша лікарня», «ми не будемо пускати» (йдеться про мітинги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи проти відкриття їхньої лікарні для прийому пацієнтів з COVID-19 – ред.). Ми вчора все ж таки відкрили, надали можливість в іншому корпусі бути госпіталізованими, тому що головне питання, яке задавали, що не можуть отримати першочергового лікування. Після того, як ми відкрили, одна людина всього була госпіталізована. Тому я не розумію... Все ж таки схиляюсь до того, що хтось починає маніпулювати. Це завжди цікава платформа, щоб перенести все у політичну площину», - сказав Кучер.

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На уточнення журналістів, як бути з небажанням лікарів працювати з пацієнтами із COVID-19, голова ОДА зазначив: «У нас, звісно, є ще заклади для лікування, їх 20. Але що таке: захочуть – не захочуть? Це все ж таки обов’язок лікарів».

Кучер запропонував на цю тему висловитися директору обласної інфекційної лікарні Павлу Нартову, який і сам нещодавно переніс коронавірус і вже повернувся до роботи.

«Такого не може бути (відмови - ред.). Якщо лікарня визначена – мають працювати, мають лікувати людей», - сказав Нартов. Він також додав, що міські лікарні Харкова вже приймають пацієнтів, у тому числі таких, яким потрібна киснева підтримка, і працівники цих закладів ніяких нарікань не висловлювали.

Голова ОДА наголосив, що в процесі підготовки до протидії COVID-19 диспансер радіаційного захисту отримував засоби захисту, різноманітну допомогу від благодійних фондів і підприємців.

«Вони приймали і засоби захисту, і кисень проводили за рахунок благодійників, а коли ми торкнулися власне прийому хворих, питання застосування всього того, що було прийнято, бачимо таку реакцію», - сказав Кучер.

Напередодні ввечері директор диспансеру Ірина Пирогова підтвердила Суспільному, частина працівників дійсно відмовилася працювати в умовах прийому пацієнтів з коронавірусом і на вимогу адміністрації надали відповідні письмові пояснення. За її словами, згоду на роботу в умовах боротьби з СOVID дали до 30 медпрацівників (10 лікарів, 11 медсестер і 6 санітарок), а понад 50 - відмовилися. «Написали з різним поясненням про відмову. Це ми зібрали для того, щоб розуміти, на кого ми можемо розраховувати, а на кого ні. Ми - державна установа, ми працюємо за розпорядженнями. Якщо буде якийсь наказ, ми будемо за ним працювати. Ми не можемо самодіяльністю займатися. Ми працюємо в системі», - наголосила директор медзакладу.

Тим часом питання розвантаження обласної інфекційної лікарні в Харкові залишається не вирішеним. Станом на 16 червня там знаходиться понад 200 пацієнтів, у тому числі 162 - з підтвердженим діагнозом «коронавірус» і 12 – тяжких хворих у реанімаційному відділенні.

На переконання Кучера, «потрібно підсилити колектив або розвантажити заклад, перемістивши центр в інше місце».

Від початку епідемії на підсилення колективу в заклад за контрактом прийшли близько 10 працівників. За словами директора інфекційної лікарні Павла Нартова, ще потрібно хоча б 10 лікарів, а також медсестри і молодший персонал.

Найближчим часом, запевнив голова ОДА, остаточно буде вирішено питання залучення «чорнобильської» лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 червня на Харківщині зареєстровано 1595 випадків COVID-19. 752 людини одужало, 62 - померли.

В Україні зафіксовано за минулу добу 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло 32 476 людей.

Фото: Суспільне