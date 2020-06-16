Страхування медиків від COVID-19: порядок виплат ухвалять на Кабміні
Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.
"Відповідні постанови розглядатимуть завтра, щоб почати виплати найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника уряду, виплати здійснюватимуть залежно від того, чи медик захворів, безпосередньо протидіючи коронавірусу, чи за інших обставин.
Йдеться, зокрема, про виплати 1 млн 576 тис. грн родинам медичних працівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов’язків, 210 тис. грн, якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими на COVID-19, а також про виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика на коронавірусну інфекцію.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано за минулу добу 666 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіли 32 476 людей.