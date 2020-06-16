"ЄC" знову внесе законопроєкт про страхування медиків від COVID-19 – Порошенко

Члени фракції "Європейська солідарність" ще раз внесуть до парламенту законопроєкт про страхування медиків від COVID-19.

Про це повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз вносимо цей законопроєкт (про страхування медиків від коронавірусу - ред.) ще раз, бо його абсолютно викривили і сказали, що під страхування будуть потрапляти лише ті лікарі, які отримали інвалідність. Від коронавірусу помирають, від коронавірусу інвалідність не отримують", - сказав Порошенко.

Політик додав, що хотів би разом з Прем'єр-міністром і міністром фінансів обрахувати суми відповідних виплат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 7 травня ухвалила закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)».

Закон встановлює, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я в разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою, у випадку смерті медпрацівників і працівників наукових установ, які лікували хворих на COVID-19, а також у разі інфікування медпрацівників та їхньої смерті від коронавірусу під час карантину.

Так, страхові виплати, не менш ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, пропонується передбачити медпрацівникам у разі встановлення їм групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на короновірусну хворобу (COVID-19). Такий розмір страхування може бути встановлено за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження – залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності.

У разі ж смерті медпрацівника або працівника державної наукової установи, який виконує професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, такі виплати пропонують встановити у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

При цьому в разі інфікування цих працівників страхова виплата може призначатися та виплачуватися їм протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Натомість у разі їхньої смерті страхова виплата призначатиметься і виплачуватиметься разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям.

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У випадку смерті внаслідок інфікування COVID-19 під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, медпрацівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювань, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби. Члени його сім’ї, батьки та утриманці зможуть користуватися усіма правами та гарантіями, передбаченими законодавством як для військовослужбовців у таких випадках.

Окрім того, аналогічні страхові виплати здійснюватимуться й студентам-медикам старших курсів вишів та інтернам, які залучаються до боротьби з коронавірусною хворобою.

Раніше "Європейська солідарність" звернулася до лідерів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді із закликом підтримати зміни до ухваленого закону щодо страхування лікарів.