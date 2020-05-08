Порошенко розкритикував прийнятий закон про страхування медиків

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликає страхувати медиків не від інвалідності, яка наступила внаслідок захворювання на COVID-19, а внаслідок самого факту захворювання медпрацівника на COVID-19.

Про це він сказав в ефірі прогами "Сворбода слова Савіка Шустера", повідомляє корепсондент Укрінформу.

“Ми дякуючи, всім народним депутатам, скликали позачергове засідання і поставили два питання — тести і страхування лікарів, якщо не дай боже лікар медичний працівник помер, ми прирівняли його до воїна, який загинув на фронті, і це є 750 неоподаткованих мінімумів, або 1,5 млн грн. Це пройшло, хоча був змінений наш законопроект, Але коли була пропозиція застрахувати лікаря, що захворів, на 100 мінімумів, це 200 тисяч , дивним чином змінилося не на 100, а на 300, але тих, хто став інвалідом . У нас інвалідом не стає ніхто, бо від грипа (COVID-19 відновиться до гострих респіраторних захворювань — ред.) немає інвалідності, є супутні хвороби, серцево-судинні, діабет, інше, які призведуть до смерті або до інвалідності. Але це профанація, я хочу запропонувати негайно міністру фіннасів, лідерам фракцій винести пропозицію, що лікар має бути застрахований, коли захворів”, - сказав Порошенко.

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Він також наголосив на необхідності розширювати кількість тестувань та нагадав що в Україні серед всіх захворівших на COVID-19 20% - медики, це найвищий показник в Європі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)».

Закон встановлює, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я в разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою, у випадку смерті медпрацівників і працівників наукових установ, які лікували хворих на COVID-19, а також у разі інфікування медпрацівників та їхньої смерті від коронавірусу під час карантину.

Так, страхові виплати, не менші ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, пропонується передбачити медпрацівникам у разі встановлення їм групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19).

Фото: eurosolidarity.org