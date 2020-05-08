Порошенко розкритикував прийнятий закон про страхування медиків

Порошенко розкритикував прийнятий закон про страхування медиків

Укрінформ
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликає страхувати медиків не від інвалідності, яка наступила внаслідок захворювання на COVID-19, а внаслідок самого факту захворювання медпрацівника на COVID-19.

Про це він сказав в ефірі прогами "Сворбода слова Савіка Шустера", повідомляє корепсондент Укрінформу.

“Ми дякуючи, всім народним депутатам, скликали позачергове засідання і поставили два питання — тести і страхування лікарів, якщо не дай боже лікар медичний працівник помер, ми прирівняли його до воїна, який загинув на фронті, і це є 750 неоподаткованих мінімумів, або 1,5 млн грн. Це пройшло, хоча був змінений наш законопроект, Але коли була пропозиція застрахувати лікаря, що захворів, на 100 мінімумів, це 200 тисяч , дивним чином змінилося не на 100, а на 300, але тих, хто став інвалідом . У нас інвалідом не стає ніхто, бо від грипа (COVID-19 відновиться до гострих респіраторних захворювань — ред.) немає інвалідності, є супутні хвороби, серцево-судинні, діабет, інше, які призведуть до смерті або до інвалідності. Але це профанація, я хочу запропонувати негайно міністру фіннасів, лідерам фракцій винести пропозицію, що лікар має бути застрахований, коли захворів”, - сказав Порошенко.

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Він також наголосив на необхідності розширювати кількість тестувань та нагадав що в Україні серед всіх захворівших на COVID-19 20% - медики, це найвищий показник в Європі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)».

Закон встановлює, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я в разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою, у випадку смерті медпрацівників і працівників наукових установ, які лікували хворих на COVID-19, а також у разі інфікування медпрацівників та їхньої смерті від коронавірусу під час карантину.

Так, страхові виплати, не менші ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, пропонується передбачити медпрацівникам у разі встановлення їм групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19).

Фото: eurosolidarity.org

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