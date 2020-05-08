Комітет Ради планує заслухати план Степанова про медреформу

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на засіданні 8 травня планує заслухати інформацію міністра охорони здоров’я Максима Степанова та т. в. о. голови Національної служби здоров'я Оксани Мовчан про план виконання доручення Президента про усунення недоліків у запровадженні другого етапу медреформи.

Про це поінформував голова комітету Михайло Радуцький в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент.

«Ми сьогодні хочемо заслухати від міністра охорони здоров’я, як він буде впроваджувати доручення Президента, а воно полягало в тому, щоб зберегти всі «плюси» реформи і виправити всі недоліки. Ми сьогодні хочемо почути план Міністерства охорони здоров’я та план Національної служби здоров'я України. Бо ніхто не збирається ліквідувати НСЗУ. Бо служба, як була, так і залишається основним компонентом реформи, це фінансова структура, яка має сплачувати і фінансувати медичні заклади. Тобто ми хочемо почути очільника Міністерства охорони здоров’я і виконувача обов’язки очільника план Національної служби здоров'я щодо їх планів із виконання доручення Президента. Те, що заявляє міністр під час брифінгу, – це нормальний план, але хотілося б уже мати детальний план», – зазначив Радуцький.

Окрім того, за його словами, члени профільного комітету мають намір заслухати пропозиції представників уряду до програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині галузі охорони здоров’я.

Як повідомлялося, днями Президент України Володимир Зеленський закликав очільника МОЗу, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря оперативно запропонувати шляхи поліпшення медреформи та вирішити проблеми, що виникли в результаті запровадження другого її етапу.