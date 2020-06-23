У Харкові затримали учасника сутичок під "чорнобильською" лікарнею

Харківські правоохоронці затримали та оголосили підозру за трьома статтями одному з учасників сутичок під «чорнобильською» лікарнею на вул. Новгородській, де напередодні громадяни намагалися не допустити госпіталізації пацієнта з коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Поліція затримала особу, причетну до скоєння правопорушень під час акції біля медичного закладу у Харкові. Зловмисником виявився 68-річний мешканець міста Лубни Полтавської області. Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Також у поліції зазначили, що на даний час чоловік перебуває в лікарні з діагнозом «гіпертонічний криз». Для забезпечення його охорони біля палати виставили конвойний наряд.

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня зранку близько 100 громадян заблокували в’їзд до "чорнобильської" лікарні в Харкові, щоб не допустити прийом пацієнтів із COVID-19. Тільки завдяки діям силовиків вдалося створити коридор для проїзду швидкої з пацієнтом, який вже був підключений до переносного апарату ШВЛ. Відбулися сутички, в результаті яких постраждали двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції. Один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, другий – забій гомілки.

За фактами подій під диспансером відкрили три провадження: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Раніше диспансер був визначений МОЗ як опорний заклад першої лінії для боротьби з коронавірусом. Заклад протягом трьох місяців готували: за кошти благодійників провели кисневу трасу на 40 точок, придбали за державні та благодійні кошти засоби захисту для медиків. Але коли обласною владою було прийняте рішення про відкриття лікарні, «чорнобильці» вийшли на акції протесту, також частина колективу лікарні заявила, що не будуть працювати з COVID-хворими.