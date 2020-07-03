Для опорних лікарень закуплять 210 апаратів КТ - Степанов
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.
“На жаль, на сьогоднішній день комп’ютерними томографами не облаштовані всі районні лікарні, міські лікарні, де, в тому числі, лікують хворих на COVID-19. Зараз на виконання програми Президента щодо облаштування опорних лікарень в цьому році у нас передбачена закупівля 210 КТ, які будуть встановлені в районних лікарнях, міських - тих, які визначені як опорні лікарні”, - розповів очільник МОЗ.
Він додав, що такі закупівлі продовжаться і наступного року.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зареєстровано 889 нових випадків COVID-19, одужали 505 осіб, померли - 12. Загалом від початку епідемії лабораторно підтверджено 45 887 випадків коронавірусу.