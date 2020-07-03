Для опорних лікарень закуплять 210 апаратів КТ - Степанов

Держава планує закупити цього року 210 апаратів комп’ютерної томографії для облаштування опорних лікарень.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“На жаль, на сьогоднішній день комп’ютерними томографами не облаштовані всі районні лікарні, міські лікарні, де, в тому числі, лікують хворих на COVID-19. Зараз на виконання програми Президента щодо облаштування опорних лікарень в цьому році у нас передбачена закупівля 210 КТ, які будуть встановлені в районних лікарнях, міських - тих, які визначені як опорні лікарні”, - розповів очільник МОЗ.

Він додав, що такі закупівлі продовжаться і наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зареєстровано 889 нових випадків COVID-19, одужали 505 осіб, померли - 12. Загалом від початку епідемії лабораторно підтверджено 45 887 випадків коронавірусу.