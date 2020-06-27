В Україні за добу зареєстрували 948 випадків коронавірусу

В Україні за добу зареєстрували 948 випадків коронавірусу

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Укрінформ
Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42065 випадків COVID-19, за добу - 948 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.

Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 червня в Україні було лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу — 1 109 нових.

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