У деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що у деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт через поширення коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

"Є зростання кількості хворих. Стосовно закриття транспорту - це можливо в деяких містах та областях. Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутись до закриття транспорту", - зазначив Шмигаль.

Він пояснив, що все залежатиме від завантаженості ліжкомісць у лікарнях, темпів приросту хворих та ряду інших показників.

Щодо закриття транспорту в Києві, то, за словами Прем'єр-міністра, рішення теж залежить від місцевої влади.

"Ініціатором (закриття громадського транспорту - ред.) має стати київський міський голова. Якщо ми бачитимемо, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні", - пояснив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 10 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадки COVID-19, за добу - 1 109 нових випадків.

На сьогодні у лікарнях першої хвилі нараховується 23 тис. ліжок, близько 4 тис. ліжок зайнято хворими на коронавірус.