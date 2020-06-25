В Україні відкривають другу хвилю лікарень через COVID-19 – Шмигаль

В Україні, з огляду на збільшення нових випадків COVID-19, починається розгортання лікарень другої хвилі для приймання захворілих на коронавірус

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Розпочинаємо розгортати лікарні другої хвилі для приймання захворілих на коронавірус. Сьогодні зафіксований черговий антирекорд — майже тисяча нових випадків. Завантаженість лікарень значно збільшилася. Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності", - зазначив прем'єр.

Він додав, що на думку українських медиків та епідеміологів, головна причина росту захворюваності на коронавірус в тому, що люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада не наважується ці обмеження посилювати.

"Як наслідок — бачимо значне зростання захворюваності у відповідних областях", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що схожа модель адаптивного карантину використовується не лише в Україні. "Але в інших країнах при послабленні обмежувальних заходів і дотриманні карантинних правил кількість захворілих не зростає, а тримається на помірному рівні", - зазначив він.

"Тож якщо ми хочемо вберегти економіку та не закривати країну на жорсткий карантин, єдиний шлях — разом дотримуватися обмежень, що запропоновані в адаптивній моделі. Це маски, дезінфекція та соціальна дистанція. Прошу всіх бути сумлінними та з відповідальністю ставитися до простих правил", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 994 нові випадки.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

Карантинні пом'якшення почалися з 11 травня.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.