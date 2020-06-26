Київ та 10 областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 26 червня 10 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 18 299 одужали, 1086 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 1109 випадків.