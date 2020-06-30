Степанов припустив можливість закриття курортів через коронавірус

В Україні можуть бути запроваджені додаткові обмежувальні заходи для курортів, зокрема Одеси, через значне збільшення кількості інфікованих COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі ТСН.

"Звичайно, можливо (закриття курортів, зокрема Одеси - ред.). Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількості зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття - це 71%. По лікарнях першої хвилі ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% - у Волинській області. Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - розповів Степанов.

Очільник МОЗ вкотре наголосив на важливості дотримання соціальної дистанції, носіння масок і рукавичок, дезінфекції рук. За його словами, захворюваність на коронавірус спаде, якщо українці будуть виконувати поради МОЗ. Відповідно, після цього можна буде говорити про завершення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків COVID-19, з них 1159 летальних, 19 115 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 706 нових випадків.