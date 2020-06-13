У Маріуполі одужали майже 90% пацієнтів з COVID-19

Від початку карантину в Маріуполі Донецької області зі 109 пацієнтів, у яких було лабораторно підтверджено коронавірус уже одужали 96 осіб.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«На сьогодні в місті зареєстровано 109 лабораторно підтверджених випадків захворювання. 96 пацієнтів - одужали», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь час епідемії у Маріуполі зареєстровано один летальний випадок.

За словами заступника міського голови Сергія Захарова, зараз у Маріуполі на лікуванні перебуває 21 особа, в тому числі з підтвердженим діагнозом - 15 пацієнтів, з підозрою - шестеро. На дослідження в референт-лабораторію відправлено 236 проб.

Центрами первинної медико-санітарної допомоги забезпечено медичний нагляд за 143 особами, які контактували з пацієнтами з підозрою і хворими на COVID-19, та 28 мешканцями, коті прибули з-за кордону. Всі вони на самоізоляції.

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Як повідомлялося, станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, у тому числі 683 за останню добу.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 281 випадок коронавірусної хвороби, з них шість летальних, 138 людей одужали.