У Маріуполі вже більше 100 випадків коронавірусу

У Донецькій області з 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 найбіше випадків - 102 зареєстровано у Маріуполі.

Про це 28 травня кореспонденту Укрінформу повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації.

«В Донецькій області зареєстровано 158 підтверджень зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, з них 7 у дітей. У місті Маріуполь найбільше – 102 випадки захворювання», - йдеться у повідомленні.

В ОДА пояснили, що кількість хворих у Маріуполю зазначена з урахуванням двох жителів Одеської області, які перебували у Маріуполі у відрядженні. Наявність вірусу в одного з них була підтверджена у Маріуполі 27 травня, у другого – 26 травня.

Зазначається, що після Маріуполя за кількості хворих йде місто Бахмут, в якому зареєстровано 10 випадків зараження на COVID-19, потім Мангушский район і Краматорськ, де по 7 випадків, у Слов’янську та Костянтинівці – по 5 випадків, у Нікольському районі – 4 випадки, в інших містах та районах – по 1 - 3 випадки.

В облдержадміністрації також нагадали, що серед хворих на COVID-19 - 41 медичний працівник, з яких 34 – медики з міста Маріуполь. Там зараження відбулося в обласній лікарні інтенсивного лікування, де був прооперований ургентний хворий, і тільки на третій день після операції у нього з'явилася клінічна картина захворювання COVID-19. Після того, як у хворого підтвердили коронавірусну інфекцію, у лікарні почали тестувати пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.

Серед хворих на Донеччині - 83 жінки та 75 чоловіків.

Як повідомлялося, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.

У Донецькій області зафіксовано 158 випадків коронавірусної хвороби, 4 з них завершилися летально, 85 пацієнтів одужали, 69 - продовжують лікування.