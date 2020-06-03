В Україні з 5 червня поновлять внутрішнє авіасполучення

Уряд із 5 червня запустить внутрішні авіасполучення, а із 15 червня – міжнародні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, наприклад, із 5 червня, ми запустимо внутрішні авіаперельоти, із 15 червня – закордонні авіасполучення", - сказав Шмигаль.

За його словами, буде дозволено здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

З 5 червня також КМУ дозволить роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Тоді ж особам старше 60 років можна буде не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції, а також уряд дозволить проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 1,5 м².

Можна буде проводити акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

З 1 червня поновлено залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.