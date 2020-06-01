Аеропорт "Київ" поновлює авіарейси з 16 червня (список країн)

Авіарейси з аеропорту "Київ" (Жуляни) відновляться з 16 червня цього року.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.

"З 16 червня 2020 року відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ", - йдеться у повідомленні.

Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Напрямки, за якими відновиться авіасполучення вже з 16 червня: Belavia – Мінськ (Білорусь), LOT – Варшава (Польща), WizzAir - Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія) , Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що з 15 червня відновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

Як повідомляв Укрінформ, зокрема, відновлення регулярного авіасполучення між Україною та Австрією може відбутися після 23 червня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Фото: пресслужба аеропорту "Київ" у Facebook