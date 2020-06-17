МАУ закрила продаж квитків на більшість міжнародних рейсів до 1 серпня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року, а в червні виконає окремі рейси.

Про це повідомляє пресслужба МАУ у пресрелізі, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Для адаптації до нових потреб ринку пасажирських авіаперевезень МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року. Таким чином авіакомпанія МАУ прагне запобігти невиправданим очікуванням пасажирів та скасуванню незавантажених рейсів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що після відкриття міжнародного авіасполучення Україною з 15 червня 2020 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» дотримується політики виваженого рестарту рейсів.

"На жаль, відкриття кордонів відбувається не паритетно. Більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють обмежувальні заходи під час прибуття до країни призначення у вигляді тестування на COVID-19 або самоізоляції. За таких умов трафік забезпечується тими категоріями подорожуючих, які мають трудові візи або інші документи, які передбачають право постійного перебування у країнах призначення (посвідка на проживання тощо) - пояснюють в авіакомпанії.

Зазначається, що у червні авіакомпанія продовжить виконувати евакуаційні рейси та окремі рейси з регулярної програми, зокрема, 16 та 17 червня МАУ здійснила перші регулярні рейси до Амстердама та Парижа.

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В МАУ зауважують, що на етапі відновлення міжнародного авіасполучення протягом червня авіакомпанія також вбачає потенціал у регулярних внутрішніх та міжнародних рейсах та планує здійснити рейси за такими напрямками:

18 червня: Лондон (Гітроу) – Київ (евакуаційний)

19 червня: Київ – Херсон, Київ - Одеса

20 червня: Київ – Бангкок

21 червня: Бангкок – Київ (евакуаційний), Херсон – Київ, Одеса – Київ, Київ – Стамбул - Київ

22 червня: Київ – Нью Йорк - Київ (евакуаційний)

23 червня: Київ – Амстердам - Київ

24 червня: Київ – Майамі, Київ – Париж

25 червня: Майамі – Київ (евакуаційний),

26 червня: Київ – Стамбул – Київ, Київ – Афіни – Київ , Київ – Одеса, Київ – Львів, Київ - Херсон

28 червня: Київ – Стамбул – Київ, Дубай – Київ

29 червня: Київ – Тель-Авів – Київ, Херсон – Київ, Одеса – Київ, Львів – Київ

30 червня: Київ – Амстердам – Київ

Крім того, у компанії наголошують, що вирішальним чинником при подальшому плануванні рейсів МАУ буде, насамперед, економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку, а також перспективи подальшої лібералізації режиму перетину кордону для українців. Першочергово авіакомпанія орієнтуватиметься на відкриття рейсів та напрямків з потужним туристичним та економічним потенціалом.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні відбулося 5 червня.