В аеропорту "Київ" на сьогодні заплановані 16 рейсів, у "Борисполі" - 27

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на 17 червня заплановано 16 рейсів на виліт та приліт.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 17 червня відбулися вильоти до Мінська (Білорусь) та Дортмунда (Німеччина), а плануються вильоти до Будапешта (Угорщина), Лутона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина), Талліна (Естонія), Копенгагена (Данія), Запоріжжя.

В аеропорт "Київ" 17 червня вже прибув рейс із Запоріжжя та заплановані прильоти з Лутона, Дортмунда, Будапешта, Меммінгена, Талліна, Мінська, Ужгорода.

Крім того, в аеропорту "Київ" на 17 червня скасовано 41 рейс.

Згідно з онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль", на 17 червня заплановано 27 рейсів. Зокрема, відбувся виліт до Бергамо (Італія) та заплановані на виліт міжнародні рейси до Парижа (Франція), Мінська (Білорусь) - два рейси, Франкфурта (Німеччина), Лакхнау (Індія), Амстердама (Нідерланди). Також заплановані на виліт внутрішні рейси до Івано-Франківська, Дніпра - два рейси, Одеси - два рейси, Харкова.

Крім того, 17 червня в "Бориспіль" прилетіли літаки з Мінська, Франкфурта, Дніпра, Одеси, Харкова. На середу запланований приліт міжнародних рейсів з Вільнюса (Литва), Делі (Індія), Амстердама, Неаполя ( Італія), Парижа, Мінська.

17 червня "Бориспіль" також здійснить обслуговування внутрішніх рейсів з Івано-Франківська, Дніпра, Одеси.

Згідно з інформацією онлайн-табло, 17 червня у "Борисполі" скасовано 15 рейсів.

Як повідомлялося, аеропорт "Київ" не обслуговував регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 год 17 червня у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у столиці.

15 червня аеропорт "Бориспіль" здійснив обслуговування 23 рейсів, а 16 червня - 25 рейсів.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні відбулося 5 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.