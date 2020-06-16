У "Борисполі" запланували 25 авіарейсів на 16 червня

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" на 16 червня заплановано 25 рейсів на виліт та приліт.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 16 червня на відліт заплановані внутрішні рейси до Івано-Франківська, Дніпра (2), Одеси (2), Харкова та скасовано один рейс до Львова. Також на відліт заплановані міжнародні рейси до Амстердама (Нідерланди); Гамбурга (Німеччина) - два; Бомбей (Індія); Осло (Норвегія); Франкфуркта (Німеччина); Мінська (Білорусь).

Крім того, в аеропорту "Бориспіль" на 16 червня заплановані на приліт внутрішні рейси з Дніпра (2), Івано-Франківська, Одеси (2), Харкова та скасовано рейс зі Львова. В аеропорт також мають прилетіти міжнародні рейси з Делі (Індія), Осло (Норвегія), Франкфуркта (Німеччина), Амстердама (Нідерланди), Гамбурга (Німеччина), Мінська ( спільний рейс двох авіакомпаній).

Згідно з інформацією на сайті аеропорту, всі рейси виконують українські та іноземні авіакомпанії.

Також, згідно з онлайн-табло, 15 червня аеропорту "Бориспіль" здійснив обслуговування 23 рейсів.

Як повідомлялося, в Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу.

Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні відбулося 5 червня.

Водночас в аеропорту «Київ» 16 червня поінформували, що не обслуговуватимуть регулярні міжнародні пасажирські рейси до 17 червня у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у столиці.