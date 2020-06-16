Аеропорт "Київ" не обслуговуватиме рейси до 17 червня

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 год 17 червня у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у столиці.

Про це повідомляє аеропорт "Київ" у Facebook.

"Міжнародний аеропорт "Київ" не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом, 17.06.2020 у зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 у місті Києві, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 392 від 20.05.2020 року", - йдеться у повідомленні.

Пасажирів закликають уважно стежити за розкладом рейсів і уточнювати інформацію у представників авіакомпаній.

Як повідомлялося, раніше в аеропорту "Київ" заявляли про відновлення авіарейсів із 16 червня.

Зокрема, за даними летовища, про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" оголосили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Очікувалося, що з 16 червня відновиться авіасполучення за напрямками: Belavia – Мінськ (Білорусь), LOT – Варшава (Польща), WizzAir - Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія) , Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

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Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують в залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Водночас Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.

В Україні станом на 16 червня зафіксовано 32 476 випадків корон вірусу, з них за останню добу – 666.