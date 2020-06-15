Україна відновлює міжнародне пасажирське авіасполучення

В Україні з 15 червня відновлюється міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 12 червня на позачерговому засіданні уряду було прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті”, - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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За інформацією урядовця, українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини.

Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.

Як зазначив директор державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль» Павло Рябікін, у день відкриття Україною міжнародного авіасполучення в аеропорту заплановано 15 рейсів.

І хочі більшість з них будуть внутрішніми, також заплановане авіасполучення з Великою Британією, європейськими країнами по заздалегідь заявлених рейсах, які мали раніше статус евакуаційних.

Рябікін наголосив, що серед новацій у роботі аеропорту буде обмежений допуск проводжаючих, заходити в аеропорт можна лише в масках, відбуватиметься температурний скринінг на вході в термінал аеропорту.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.