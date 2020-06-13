В аеропорту "Бориспіль" на понеділок заплановані 15 рейсів

У міжнародному аеропорту Бориспіль заплановано 15 рейсів у день відкриття Україною міжнародного авіасполучення - понеділок, 15 червня.

Про це сказав генеральний директор державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль» Павло Рябікін під час пресконференції в аеропорту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З понеділка в плані 15 регулярних рейсів, це згідно заяв компаній. Чи будуть вони виконуватися зараз, сказати складно. Тому що компанії, які почали продаж квитків, бачать не дуже великий попит, і я не можу виключати того, що деякі компанії будуть скасовувати заплановані рейси", - зазначив Рябікін.

Він також розповів, що більшість запланованих рейсів будуть внутрішніми, але також заплановане авіасполучення з Великою Британією, європейськими країнами по заздалегідь заявлених рейсах, які мали раніше статус евакуаційних.

Рябікін наголосив, що серед новацій у роботі аеропорту, буде обмежений допуск проводжаючих, заходити в аеропорт можна лише в масках, відбуватиметься температурний скринінг на вході в термінал аеропорту.

Бориспіль / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Водночас Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.

Також повідомлялося, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" змінили організацію проходження обов’язкових формальностей, перебування в аеровокзальному комплексі та організацію внутрішніх процесів роботи аеропорту і контрагентів, які працюють на його території.

Всі нововведення розроблені та втілені відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, IСAO), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (International Air Transport Association, ІАТА), Міжнародної ради аеропортів (Airport Council International, ACI), Державної авіаційної служби України та Міністерства охорони здоров’я України. В "Борисполі" наголошують, що в теперішніх нових умовах пасажиру необхідно бути більш відповідальним та ще ретельніше, ніж завжди, готуватися до подорожі.

Також у пресслужбі закликають, завчасно ознайомитись з правилами вильоту та прильоту і правилами перетину кордону та вимогами до перебування в країні прильоту.