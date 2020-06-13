МАУ планує закрити продаж квитків до 1 серпня

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), ймовірно, закриє продаж квитків до 1 серпня.

Про це сказав президент МАУ Євген Дихне на прес-конференції в суботу, повідомляє Укрінформ.

"Все авіакомпанії світу сьогодні мають відкритий продаж на майбутні періоди, які виходять за рамки карантину. Наприклад, ми закривали свою продаж до 1 липня (хоча були обмеження раніше), розуміючи, що до 1 липня нічого не відбудеться в авіації. Зараз ми напевно закриємо всі продажі до, швидше за все, 1 серпня, для того щоб дати можливість призначати тільки ті рейси, які пасажиру буде зрозуміло, що ми будемо виконувати. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей туристичного пасажиру подорожувати ", - сказав Дихне.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Зараз в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Кабінет міністрів також ухвалив рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.