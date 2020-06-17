Харківський аеропорт відновлює регулярне авіасполучення з Мінськом

Харківський аеропорт відновлює пряме та регулярне авіасполучення з Мінськом з 19 червня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту "Харків".

"З 19 червня стартують перші міжнародні рейси після карантинної перерви у напрямку Харків-Мінськ-Харків від Belavia – Belarusian Airlines. Польоти будуть здійснюватися двічі на тиждень – у понеділок і п’ятницю, із 4 липня до розкладу додасться третя частота – по суботах. Вартість квитка стартуватиме від 2337 грн", - зазначили у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня о 22:05 міжнародний аеропорт "Харків" прийняв перший після карантину рейс з Києва української авіакомпані "Роза ветров", а вже 16 червня о 07:40 відбувся зворотний рейс з Харкова до Києва.

Відтепер прямі регулярні рейси з Харкова до Києва будуть виконуватися щоденно: "Вартість квитків - починаючи з 834 грн".

В аеропорту ввели додаткові заходи безпеки, засновані на рекомендаціях Європейського агентства з безпеки польотів і Державної авіаційної служби України: на вході в термінал у пасажирів виміряють температуру, пасажири без індивідуальних засобів захисту не допускаються в термінал, їх просять дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра.

У терміналі й автобусах проводиться регулярне прибирання з дезинфікуючими засобами.

Зони реєстрації і гейти обладнані додатковими захисними екранами. Всі зали обладнані спеціальними сміттєвими контейнерами для утилізації індивідуальних засобів захисту.