Аеропорт "Харків" вийде із карантину рейсом до Києва 15 червня

Перший після карантину прямий рейс до Києва буде здійснено із міжнародного аеропорту "Харків" вже 15 червня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі аеропорту.

"З 15 червня аеропорт відновлює свою роботу після карантину, і перший прямий регулярний рейс до Києва здійснить авіакомпанія МАУ. Рейси заплановано кожного дню, вартість квитків - починаючи з 800 грн", - зазначили у пресслужбі.

Також українська авіакомпанія "Роза вітрів" відновить польоти з Харкова до Києва 16 червня: "Рейси відбуватимуться 4 рази на тиждень - по понеділках, середах, п’ятницях та неділях. Вартість квитків - від 800 грн".

"Щодо рейсів із Харкова до інших міст країни, наприклад, до Одеси, то вони, скоріше, почнуться у липні, ще немає інформації", - пояснили у пресслужбі.

Про відновлення міжнародних рейсів відомо, що авіакомпанія "Belavia" вже заявила про готовність відновити польоти з Харкова до Мінська з 19 червня, зазначили в аеропорту, додавши водночас, що "це питання вирішуватиме центральна влада, бо йдеться про умови карантину для іноземців".

Також, додали у пресслужбі, поки що відкладено рейси до Стамбула, Варшави, Вільнюса, Будапешта: "В ЄС ще діє заборона на в’їзд іноземців з метою туризму, але є виключення для осіб, які мають робочу візу чи вид на мешкання".

Як повідомлялося, з 5 червня 2020 року в Україні відновили внутрішні авіарейси. У той же час міжнародне авіасполучення планують відкрити з 15 червня.