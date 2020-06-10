Авіакомпанія "Мотор Січ" заявила про відновлення регулярних рейсів

Авіакомпанія «Мотор Січ» відновлює регулярні рейси, які було призупинено через коронавірус COVID-19.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

"15 червня авіакомпанія відновить виконання рейсів за маршрутами Запоріжжя - Київ і Київ - Запоріжжя, а 1 липня виконання рейсів за маршрутами Запоріжжя - Мінськ і Мінськ - Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з 5 червня 2020 року в Україні відновили внутрішні авіарейси. У той же час міжнародне авіасполучення планують відкрити з 15 червня.