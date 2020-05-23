"Мотор Січ" не виконуватиме міжнародних рейсів до 14 червня
Про це повідомили в пресслужбі авіакомпанії.
"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19/коронавірус SARS-CoV-2, авіакомпанія "Мотор Січ" призупиняє виконання внутрішніх рейсів до 31 травня і міжнародних рейсів до 14 червня 2020 року", - повідомили в "Мотор Січ".
Представники авіаперевізника зазначили, що пасажири, які мають авіаквитки на рейси авіакомпанії "Мотор Січ" із датою вильоту в цей період, можуть звернутися до Контактного центру авіакомпанії або туристичного агентства, де придбали авіаквиток, для вирішення питань повернення коштів за оплачене перевезення або перенесення вильоту на пізнішу дату.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. В Україні планують відновити авіаперевезення з 15 червня.
Раніше "Мотор Січ" оголошувала, що призупиняє виконання всіх рейсів до 24 травня.