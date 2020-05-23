"Мотор Січ" не виконуватиме міжнародних рейсів до 14 червня

Авіакомпанія "Мотор Січ" оголосила про призупинення внутрішніх рейсів до 31 травня і міжнародних - до 14 червня.

Про це повідомили в пресслужбі авіакомпанії.

"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19/коронавірус SARS-CoV-2, авіакомпанія "Мотор Січ" призупиняє виконання внутрішніх рейсів до 31 травня і міжнародних рейсів до 14 червня 2020 року", - повідомили в "Мотор Січ".

Представники авіаперевізника зазначили, що пасажири, які мають авіаквитки на рейси авіакомпанії "Мотор Січ" із датою вильоту в цей період, можуть звернутися до Контактного центру авіакомпанії або туристичного агентства, де придбали авіаквиток, для вирішення питань повернення коштів за оплачене перевезення або перенесення вильоту на пізнішу дату.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. В Україні планують відновити авіаперевезення з 15 червня.

Раніше "Мотор Січ" оголошувала, що призупиняє виконання всіх рейсів до 24 травня.