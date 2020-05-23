Wizz Air продовжив скасування рейсів в Україну до середини червня

Авіакомпанія Wizz Air продовжила скасування рейсів на всіх українських маршрутах до 15 червня у зв'язку з рішенням уряду країни.

Про це повідомляє Avianews із посиланням на повідомлення лоукостера.

«Авіакомпанія заявила, що відшкодує кошти за квитки у вигляді кредиту на Wizz-рахунок у розмірі 120% від вартості бронювання. Він буде дійсний протягом 24 місяців з моменту зарахування для оплати нових квитків і послуг авіакомпанії за умови, що в бронюванні присутній власник рахунку», - йдеться в повідомленні.

Також Wizz Air задекларував можливість запиту про повернення грошей за квитки на скасовані рейси, однак ця процедура займе більше часу.

Видання нагадує, що уряд України 20 травня ухвалив постанову №392, в якій дозволив з 15 червня польоти літаків із пасажирами у регіонах зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

Однак в інформаційному повідомленні уряду наводиться інше трактування документа з посиланням на слова Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Там йдеться, що питання відновлення регулярних авіаперевезень та відкриття аеропортів розглядатиметься після 15 червня, коли країни-партнери розпочнуть відкривати свої кордони.

«Поки що аеропорти наших країн-партнерів закриті. Ми ведемо діалог із авіаперевізниками, і наразі є спільна позиція, що, скоріш за все, 15 червня немає сенсу відкривати роботу аеропортів», - сказав Прем'єр-міністр.

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На тлі цього Антимонопольний комітет України випустив офіційне попередження авіакомпаніям, в якому рекомендував утриматися від поширення неповної інформації про продаж квитків на рейси після 23 травня. Свою позицію регулятор пояснив тим, що карантинні обмеження на здійснення регулярних рейсів між Україною та іншими країнами може бути продовжено на невизначений термін.