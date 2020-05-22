Авіакомпанія Windrose запроваджує проїзний квиток на літак
Про це повідомляє пресслужба Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) у Facebook.
"Авіакомпанія WINDROSE-reliable wings після відновлення авіасполучення планує розпочати програму внутрішніх авіаперевезень шістьма містами України на літаках ATR-72 та першою серед вітчизняних авіаперевізників запровадить проїзний квиток на авіаційному транспорті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в залежності від типу авіапроїзного (всього їх - три) , пасажир отримує можливість здійснювати від 10 до 100 перельотів в межах України, включаючи такі напрямки як Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Харків і Миколаїв.
Термін дії авіапроїзного - один рік від дати придбання.
Українська авіакомпанія Windrose ("Роза вітрів") заснована у 2003 році. У 2007 році авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта та почала виконувати регулярні та чартерні перевезення під брендом Windrose airlines.
У 2019 році Windrose перевезла 1,4 млн пасажирів, у середньому здійснюючи 28 перельотів на день.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Із 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.