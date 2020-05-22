Авіакомпанія Windrose запроваджує проїзний квиток на літак

Авіакомпанія Windrose запроваджує проїзний квиток на літак

Укрінформ
Українська авіакомпанія Windrose ("Роза вітрів") запроваджує проїзний квиток для внутрішніх авіаперевезень шістьма містами.

Про це повідомляє пресслужба Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) у Facebook.

"Авіакомпанія WINDROSE-reliable wings після відновлення авіасполучення планує розпочати програму внутрішніх авіаперевезень шістьма містами України на літаках ATR-72 та першою серед вітчизняних авіаперевізників запровадить проїзний квиток на авіаційному транспорті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в залежності від типу авіапроїзного (всього їх - три) , пасажир отримує можливість здійснювати від 10 до 100 перельотів в межах України, включаючи такі напрямки як Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Харків і Миколаїв.

Термін дії авіапроїзного - один рік від дати придбання.

Українська авіакомпанія Windrose ("Роза вітрів") заснована у 2003 році. У 2007 році авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта та почала виконувати регулярні та чартерні перевезення під брендом Windrose airlines.

У 2019 році Windrose перевезла 1,4 млн пасажирів, у середньому здійснюючи 28 перельотів на день.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Із 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

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