SkyUp за рік удвічі збільшив кількість рейсів

SkyUp за рік удвічі збільшив кількість рейсів

Укрінформ
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines за останній рік своєї діяльності здійснила 10 940 рейсів та перевезла понад 1,7 мільйона пасажирів.

Про це йдеться у пресрелізі авіакомпанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"21 травня український лоукостер SkyUp Airlines відзначає другу річницю з дня виконання першого рейсу... За другий рік польотів SkyUp виконав 10 940 рейсів та перевіз 1 721 221 пасажира, подвоївши свої минулорічні результати - 5 203 рейси та 870 000 пасажирів відповідно", - повідомляють в авіакомпанії та зауважують, що ця статистика не враховує спецрецсів після заборони регулярного авіасполучення.

В авіакомпанії також повідомляють, що до п’ятірки найпопулярніших напрямків регулярних рейсів увійшли Тбілісі, Барселона, Батумі, Ларнака, Аліканте. Чартери найчастіше літали до Шарм-ель-Шейху, Хургади, Монастиру, Анталії і Тивату.

SkyUp нагадує, що наразі регулярні пасажирські перевезення призупинено до завершення карантину.

"За рік програма польотів розширилася з 31 до 45 регулярних та з 15 до 74 чартерних внутрішніх і міжнародних напрямків. За швидкістю зростання маршрутної мережі перевізник вже входить до переліку найдинамічніших авіакомпаній Європи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що через запровадження карантину запуск ще більш ніж 20 регулярних напрямків відкладено.

"Після закриття кордонів авіакомпанія організувала спецрейси, щоб дати можливість повернутися українцям, які не встигли. У березні-травні SkyUp виконав близько 150 нерегулярних комерційних спеціальних рейсів, якими до своїх домівок повернулися понад 26 000 людей", - йдеться у повідомленні.

У SkyUp також нагадують, що під час карантину запустили новий напрям діяльності - вантажні перевезення. У березні авіакомпанія отримала від Державіаслужби ліцензії і дозволи на перевезення широкого асортименту вантажів і товарів, включно з небезпечними, до будь-якої країни світу.

З метою покращення сервісів для пасажирів внутрішніх рейсів тестується онлайн-реєстрація, після чого ця послуга буде впроваджуватися і для міжнародних рейсів.

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SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений у червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. В авіапарку компанії 11 середньомагістральних повітряних суден Boeing. Серед них: два літака Boeing 737-700 NG на 149 місць; шість літаків Boeing 737-800 NG на 189 місць; три літака Boeing 737-900 ER на 215 місць.

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