SkyUp за рік удвічі збільшив кількість рейсів

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines за останній рік своєї діяльності здійснила 10 940 рейсів та перевезла понад 1,7 мільйона пасажирів.

Про це йдеться у пресрелізі авіакомпанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"21 травня український лоукостер SkyUp Airlines відзначає другу річницю з дня виконання першого рейсу... За другий рік польотів SkyUp виконав 10 940 рейсів та перевіз 1 721 221 пасажира, подвоївши свої минулорічні результати - 5 203 рейси та 870 000 пасажирів відповідно", - повідомляють в авіакомпанії та зауважують, що ця статистика не враховує спецрецсів після заборони регулярного авіасполучення.

В авіакомпанії також повідомляють, що до п’ятірки найпопулярніших напрямків регулярних рейсів увійшли Тбілісі, Барселона, Батумі, Ларнака, Аліканте. Чартери найчастіше літали до Шарм-ель-Шейху, Хургади, Монастиру, Анталії і Тивату.

SkyUp нагадує, що наразі регулярні пасажирські перевезення призупинено до завершення карантину.

"За рік програма польотів розширилася з 31 до 45 регулярних та з 15 до 74 чартерних внутрішніх і міжнародних напрямків. За швидкістю зростання маршрутної мережі перевізник вже входить до переліку найдинамічніших авіакомпаній Європи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що через запровадження карантину запуск ще більш ніж 20 регулярних напрямків відкладено.

"Після закриття кордонів авіакомпанія організувала спецрейси, щоб дати можливість повернутися українцям, які не встигли. У березні-травні SkyUp виконав близько 150 нерегулярних комерційних спеціальних рейсів, якими до своїх домівок повернулися понад 26 000 людей", - йдеться у повідомленні.

У SkyUp також нагадують, що під час карантину запустили новий напрям діяльності - вантажні перевезення. У березні авіакомпанія отримала від Державіаслужби ліцензії і дозволи на перевезення широкого асортименту вантажів і товарів, включно з небезпечними, до будь-якої країни світу.

З метою покращення сервісів для пасажирів внутрішніх рейсів тестується онлайн-реєстрація, після чого ця послуга буде впроваджуватися і для міжнародних рейсів.

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SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений у червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. В авіапарку компанії 11 середньомагістральних повітряних суден Boeing. Серед них: два літака Boeing 737-700 NG на 149 місць; шість літаків Boeing 737-800 NG на 189 місць; три літака Boeing 737-900 ER на 215 місць.