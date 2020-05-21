SkyUp скоротив працівників через заборону регулярних авіаперевезень

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у травні скоротила частину своїх працівників через заборону регулярних авіаперевезень у рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Про це йдеться у пресрелізі авіакомпанії, який є у розпорядженні Укрінформу

"Під час карантину екіпажі мають можливість працювати лише на нерегулярних комерційних спецрейсах та вантажних рейсах, яких разом вже виконано близько 250. Загалом команда авіаперевізника за рік зросла з більш ніж 450 до понад 800 спеціалістів. Збереження співробітників зараз є одним із ключових завдань, хоча таке довготривале унеможливлення працювати на повну силу врешті-решт змусило компанію у травні зменшити команду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подолавши кризу і повернувшись до нормального робочого графіку, SkyUp планує повернути в команду всіх, хто буде готовий.

SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений у червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. В авіапарку компанії 11 середньомагістральних повітряних суден Boeing. Серед них: два літаки Boeing 737-700 NG на 149 місць; шість літаків Boeing 737-800 NG на 189 місць; три літаки Boeing 737-900 ER на 215 місць.

Як відомо, уряд з 12 березня ввів в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

20 травня Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.