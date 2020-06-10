Чому Київ не може послабити карантин: брифінг Кличка

Чому Київ не може послабити карантин: брифінг Кличка

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Укрінформ
Щоденна онлайн пресконференція Віталія Кличка

Так, Віталій Кличко поінформує:

  • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
  • скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають в столичних лікарнях; 
  • чому Київ не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень; 
  • скільки дитячих садків відновили свою роботу та в яких з них виявили хворих на коронавірус;
  • скільки склали протоколів за порушення регламентів безпеки водіями маршруток;
  • коли завершать ремонт Борщагівського шляхопроводу.

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