Чому Київ не може послабити карантин: брифінг Кличка
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Укрінформ
Щоденна онлайн пресконференція Віталія Кличка
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають в столичних лікарнях;
- чому Київ не може переходити до наступних етапів послаблення обмежень;
- скільки дитячих садків відновили свою роботу та в яких з них виявили хворих на коронавірус;
- скільки склали протоколів за порушення регламентів безпеки водіями маршруток;
- коли завершать ремонт Борщагівського шляхопроводу.