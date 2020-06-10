МОЗ днями визначиться, чи давати добро на відкриття дитячих таборів

У 2020 році оздоровлення та відпочинку в дитячих літніх таборах потребує близько 1,2 млн дітей, рішення про відкриття дитячих таборів та умови їх функціонування буде прийнято найближчими днями.

Про це на брифінгу 10 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними місцевих органів влади, в цьому році кількість дітей, які мають бути відправлені на оздоровлення або відпочинок, складає 1 млн 200 тис. дітей. З іншого боку ми розуміємо, що в конкретному дитячому таборі перебувають діти з різних регіонів України, з різним рівнем захворюваності... Також персонал в цьому дитячому таборі теж буде з різних регіонів. Звичайно, ризик інфікування збільшується. Тому ми дуже ретельно аналізуємо, які дати рекомендації щодо відкриття дитячих таборів. Я думаю, нам потрібно ще декілька днів, ми будемо консультуватися, це рішення (про відкриття дитячих таборів - ред.) буде прийматися на уряді, і буде одразу повідомлення щодо їх відкриття і рекомендації щодо умов", - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня Степанов заявив, що дитячі табори будуть відкриватися на останньому етапі пом’якшення карантинних заходів. Водночас, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає недоцільним відкриття дитячих таборів в період пандемії COVID-19.

Станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.