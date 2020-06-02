Дитячі табори та санаторії на Київщині відкриватимуть на останньому етапі карантину
Про це на брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У Київській області запущений третій етап виходу з карантину. Зробили це з огляду на поліпшення трьох медичних показників: інцидентність - 9,14, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50% - маємо 21,2%, середня кількість протестованих за методом ПЛР (понад 12 на 100 тис. населення) - наш показник 25,35", - сказав Володін.
У зв'язку з цим в області дозволена робота басейнів і спортзалів, відвідування освітніх занять у групах до 10 людей, у тому числі автошколи. Відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних автотранспортних перевезень.
"При цьому відкриття дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв, зелений туризм можливі лише на останньому етапі карантину та за дотримання протиепідеміологічних рекомендацій", - зазначив він.
Також Володін повідомив, що в області вже почали працювати дитячі садки. Всього відкрились 114 закладів дошкільної освіти, до яких прийнято 2589 дітей.
Поетапне відкриття закладів дошкільної освіти триває.
Як повідомлялося, у Київській області підтверджено 1623 випадків захворювання на коронавірус.