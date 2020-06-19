Карантин на Львівщині продовжили до 22 червня

Показники захворюваності на Covid-19 не дозволяють послабити карантинні обмеження в області. Відтак, карантин у регіоні продовжили до понеділка.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 19 червня, у межах позачергового засідання Обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Розумію, що тримісячний карантин сильно втомив не лише Україну, а й увесь світ. Однак, зараз не на часі розслаблятися і нехтувати власною безпекою: за попередню добу на Львівщині зафіксовано 142 нових хворих на Сovid-19, 81 з них – мешканці Львова", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, охоплення тестуванням на 100 тисяч населення Львівщини складає - 50,61.

"Інцидентність становить 40,4, зайнятих ліжок - 40%. Враховуючи епідситуацію в області, питання щодо послаблення карантину вважаю не актуальним", - наголосив Чемерис.

Питання щодо послаблення карантинних заходів на території області розглянуть на найближчому засіданні у понеділок, 22 червня. До цього часу очікують внесення змін у Постанову КМУ № 392 від 20.05.20 року, яка надасть можливість диференціювати підходи щодо посилення чи послаблення карантинних заходів.

Козицький напередодні професійного свята подякував усім медикам за віддану працю.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять начальника військового госпіталю Івана Гайди, чиє життя обірвалось унаслідок хвороби на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 3540 випадків інфікування коронавірусом, з них 112 — летальні. Зараз у лікарні перебуває 195 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

Загалом в Україні на сьогодні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий. Усього зафіксовано 985 летальних випадків. 16 033 людей одужали.