Київ та 10 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ
Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Як зазначається, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям, які відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Серед таких критеріїв - інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) має складати менше 12 на 100 000 населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, повинна становити менше 50% та охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів має складати понад 12 на 100 000 населення.
Так, згідно з даними МОЗ, станом на 14 червня 2020 року через поганий показник інцидентності не можуть послабити обмеження 10 областей України, а саме: Вінницька область, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська, Черкаська та місто Київ.
Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадків COVID-19, за добу - 648 нових.