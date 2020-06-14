Київ та 10 областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 14 червня, за даними Міністерства охорони здоров’я, десять областей і місто Київ не готові до послаблення карантинних обмежень.

Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям, які відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Серед таких критеріїв - інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) має складати менше 12 на 100 000 населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, повинна становити менше 50% та охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів має складати понад 12 на 100 000 населення.

Так, згідно з даними МОЗ, станом на 14 червня 2020 року через поганий показник інцидентності не можуть послабити обмеження 10 областей України, а саме: Вінницька область, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська, Черкаська та місто Київ.

Як повідомлялося, станом на 14 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 154 випадків COVID-19, за добу - 648 нових.