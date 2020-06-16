На Прикарпатті закрили спортзали й фітнес-центри

В Івано-Франківській області комісія ТЕБ і НС призупинила роботу фітнес-центрів і спортивних залів.

Про це повідомляє Управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківської міської ради.

«15 червня під керівництвом голови обласної державної адміністрації Віталія Федоріва відбулося позачергове засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Йшлося про протиепідемічну ситуацію на території області, пов’язану із гострою респіраторною хворобою COVID-19. За підсумками засідання вирішили: призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів», - повідомляє Управління.

За їхньою інформацією, також призупинена діяльність закладів культури. Заходи дозволено проводити з розрахунку не більше однієї особи на 5 кв. м, тоді як релігійні з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв.м.

Відомо, що рішення про посилення карантинних заходів обласна комісія ТЕБ і НС ухвалила з огляду на те, що на Прикарпатті упродовж останніх днів зросла кількість хворих на COVID-19. Показник захворюваності на 100 тисяч населення впродовж семи днів зріс й становить 13,44, тоді як дозволена норма не більше 12.

Станом на 16 червня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 1809 випадків захворювання на COVID-19, одужали 1037 людей.