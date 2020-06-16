Десять регіонів та Київ не готові до послаблення карантину – МОЗ
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, за інформацією МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину м. Київ, Віницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.
В Україні станом на 16 червня зафіксовано 32 476 випадків коронавірусу, з них за останню добу – 666.