Десять регіонів та Київ не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 16 червня 10 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, за інформацією МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину м. Київ, Віницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

В Україні станом на 16 червня зафіксовано 32 476 випадків коронавірусу, з них за останню добу – 666.