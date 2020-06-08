Зеленський нагадав, що коронавірус нікуди не зник

Коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя.

Про це на традиційній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції заявив Президент України Володимир Зеленський, інформує пресслужба глави держави.

«Послаблення карантину врятують економіку, але не забуваймо, що коронавірус нікуди не зник, і від нього треба й надалі рятувати життя. Жорсткий карантин був недаремним, впевнений, що він врятував багато життів. Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки. Тому тримаймо руку на пульсі щодо розвитку подій і нагадуймо людям, що правила соціального дистанціювання й маскового режиму мають діяти. І поки, на жаль, ми не можемо дозволити собі масові розважальні заходи», – зазначив Зеленський.

У нараді взяли участь представники Кабміну і правоохоронних органів.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд стурбований зростанням кількості хворих, і масовим недотриманням правил карантину після його пом'якшення. «Ми пішли на послаблення, але люди мають бути свідомими загрози коронавірусу, яка нікуди не зникла», – зазначив він.

Водночас голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що святкування Трійці зібрало в церквах близько 200 тисяч вірян. Однак священнослужителі та парафіяни дотримувалися правил соціального дистанціювання та маскового режиму, свято минуло спокійно.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що було виплачено всі надбавки за квітень лікарям, котрі безпосередньо борються з COVID-19.

Обговорили також питання запуску міжнародного сполучення. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що українці не легковажили після запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня й, попри літній сезон, перші рейси до Одеси не були переповнені.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 червня, в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19. Померли 797 осіб, одужали - 12 195, хворіють на COVID-19 - 14 470.

Фото: president.gov.ua