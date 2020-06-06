Зеленський каже, що не має претензій до Степанова

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсутність у нього наразі претензій до міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це глава держави сказав під час розмови з журналістами, відео якої оприлюднено в Twitter "Української правди".

"Поки що немає. Тому що зараз всі, як на пожежі, борються. Я навіть не знаю його кадрової політики. Я чесно скажу, ніхто з нас, і Степанов не може добігти до структурних змін в МОЗі, тому що він кожного дня щось там робить (у боротьбі з коронавірусом – ред.)", - сказав Зеленський. відповідаючи на запитання, чи є у нього претензії до очільника МОЗ.

Також Президент зазначив, що не вірить в те, що МОЗ закупив засоби індивідуального захисту для медиків за удвічі вищими цінами, ніж можна було придбати в українського виробника.

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"Я впевнений, що ми можемо все це проговорити, тільки тоді давайте побачимо якість, виробника і таке інше. Степанов не міг такого зробити", - сказав Зеленський.

Крім того, Президент зазначив, що протягом двох тижнів міністерства мають презентувати свою діяльність.

"Ми так домовилися, що цей Кабмін витримає в тому складі, в якому він є, до тих пір, поки ми не побачимо презентацію кожного міністерства. І так як всі займаються COVID, просто немає часу все це презентувати, хоча там все готово. І ми чекаємо один тиждень чи два, вони повинні презентувати, що вони збираються робити і коли", - сказав Зеленський.

"Зауважень поки не маю" - Зеленський у Заліссі на зустріч з журналістами про міністра МОЗ Степанова pic.twitter.com/Du5xE4u5xV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Як повідомлялося, 19 травня народний депутат Олександра Устінова (фракція «Голос») під час виступу з трибуни Ради заявила про те, що члени фракції "Голос" починають збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Степанова та планують подати заяви на нього до правоохоронних органів через закупівлю за завищеними цінами захисних костюмів для медиків.

Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.