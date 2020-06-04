СБУ не підтверджує відкриття справи щодо Степанова

Служба безпеки України не підтвердила інформацію про відкриття кримінального провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це Укрінформу сказали у пресслужбі СБУ.

«Не підтверджуємо цю інформацію. Поки що не отримали відповідного рішення суду», - зауважили у пресслужбі.

Раніше 4 червня народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що "сьогодні через суд змусила СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсію проти країни".