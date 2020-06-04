СБУ не підтверджує відкриття справи щодо Степанова

СБУ не підтверджує відкриття справи щодо Степанова

Укрінформ
Служба безпеки України не підтвердила інформацію про відкриття кримінального провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це Укрінформу сказали у пресслужбі СБУ.

«Не підтверджуємо цю інформацію. Поки що не отримали відповідного рішення суду», - зауважили у пресслужбі.

Раніше 4 червня народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що "сьогодні через суд змусила СБУ відкрити кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсію проти країни".

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