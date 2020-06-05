У Подільську на Одещині не послаблюватимуть карантин

На Одещині послаблення з 5 червня карантину не торкнеться міста Подільська, в якому зареєстровано найбільше хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ситуація в нашій області дозволяє пом'якшення карантину. Винятки - в районах, де фіксують значне зростання інфікованих... Сьогодні відбулася комісія ТЕБ та НС, на якій було вирішено, що в місті Подільськ через складну епідемічну ситуацію карантинні заходи не змінюються. У Болградському районі за останню добу зафіксовано 31 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, на щастя, немає... Вчора до Болградського району виїхала комісія від обласного Департаменту охорони здоров'я для вивчення ситуації і прийняття подальших рішень", - зазначив Куций.

Головний санітарний лікар Одеськой області ситуацію по захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 охарактеризував як нестійка, а епідпроцес за динамікою зростання захворюваності назвав хвилеподібним.

"За останній тиждень, порівняно з попередніми, зареєстрували приріст захворюваності на 62%, переважно за рахунок трьох адміністративних територій: місто Одеса, Подільський та Болградський райони", - наголосив він.

Наразі в області зафіксовано 977 випадків захворювання на коронавірус, 18 з яких закінчилися летально. За останню добу підтверджено 37 нових випадків COVID-19.

Як повідомлялося, станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.