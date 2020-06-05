Захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль – Шмигаль на нараді в ОП

В Україні третій день поспіль спостерігається збільшення кількості підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу, і у разі погіршення епідситуації графік пом'якшення карантину може бути змінений.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

"В Україні вже третій день поспіль зростає кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - ідеться в повідомленні.

В уряді наголосили: якщо така тенденція зберігатиметься, то пом’якшення карантину може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

«Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя та безпекою – складно. Невидима небезпека – найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих», – сказав у цьому зв'язку Президент.

Зазначається, що уряд все ще йде за обраним планом пом’якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 22 травня до 22 червня запровадив в Україні адаптивний карантин.

Станом на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11 372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки.

Фото: КМУ