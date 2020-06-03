У Києві пропонують скасувати ЗНО для тих, хто не планує вступ цьогоріч

Зовнішнє незалежне оцінювання у столиці відбудеться, але участь у ньому пропонується взяти лише тим, кому воно необхідне для вступу до вишів.

Про це детальніше розповів в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський на своїй сторінці у Facebook.

"Зовнішнє незалежне оцінювання в столиці відбудеться! Ми пропонуємо в умовах карантину дати змогу взяти участь у тестуванні лише тим, кому воно потрібно для вступу до українських ВНЗ! Решта випускників при потребі буде мати змогу пройти ЗНО в будь-який наступний рік", – пояснив Мондриївський.

Він наголосив, що головною метою цього рішення є запобігання спалаху пандемії у Києві. Попри те, що учасники тестування будуть максимально убезпечені від ризику захворювання, завдяки контролю стану здоров’я та заходам із дезінфекції, адже карантин ще триває, і загроза повністю не усунена.

"Пропозиція столичних фахівців – це пропозиція для всієї країни. Запроваджуючи карантинні обмеження, ми зупинили поширення коронавірусу і маємо і надалі робити все можливе для нашої з вами безпеки. Наша позиція відповідає вимогам закону та часу, в якому ми з вами зараз живемо", – заявив Мондриївський.

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Як повідомляв Киїський міський голова Віталій Кличко, столична влада пропонує скасувати цього року ЗНО для випускників, що не планують вступати до вищих навчальних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.Так, згідно з оприлюдненим графіком, 25 червня відбудеться тестування з математики, 30 червня - з української мови та літератури, 2 липня - з фізики, 6 липня - з іспанської, німецької та французької мов, 7 липня - з англійської мови, 9 липня - з історії України, 13 липня - з біології, 15 липня - з географії та 17 липня - з хімії.