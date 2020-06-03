Цьогоріч ЗНО у столиці планують складати 31 тисяча киян

Цьогоріч ЗНО у столиці планують складати 31 тисяча киян

Укрінформ
Зовнішнє незалежне оцінювання цього року планують складати 31 тисяча киян.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього року ЗНО в столиці планують складати 31 тисяча киян, і тільки 17 тисяч з них - цьогорічні випускники шкіл", - сказав Кличко.

Він зазначив, що для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій.

"Там будуть здійснювати всі необхідні дезінфікуючі заходи та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО", - зауважив мер.

Водночас, за словами Кличка, столична влада пропонує скасувати цього року ЗНО для випускників, що не планують вступати до вищих навчальних закладів.

"Департамент освіти міста запропонував відмінити в цьому році Державну підсумкову атестацію для одинадцятих класів. Для учнів 4 та 9 класів Міністерство її скасувало раніше. Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО, це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти", - сказав Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

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